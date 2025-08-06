Для маломобильных избирателей запустят новый сервис к осенним выборам

Заявление о голосовании на дому во время осенних выборов можно будет подать через «Госуслуги». О новом сервисе для удобства маломобильных избирателей рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в общественном пространстве «Точка выбора».

«Теперь сообщить о том, что необходимо голосование на дому, можно через единый портал госуслуг. Это можно будет сделать с 5 сентября», – сообщил Кондратьев.

Подать заявление о голосовании на дому можно через портал «Госуслуги» с 5 сентября и не позднее 23:59 13 сентября.

С 4 сентября до 14:00 14 сентября можно обратиться в участковую комиссию письменно или устно (по телефону), передать просьбу самостоятельно или через родственников, знакомых.

Министр труда занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге напомнила, что возможность проголосовать на дому есть у избирателя при наличии заболевания, которое не позволяет выйти за пределы квартиры или дома.

«Мы говорим о тех, кто находится на постоянном постельном режиме, кто по причине болезни не выходит за пределы своей квартиры», – пояснила министр.

В Татарстане проживают 274 тыс. людей с инвалидностью. Среди них со стойкими серьезными нарушениями – около 43 тыс. человек, из которых 20 тыс. граждан передвигаются на инвалидных колясках, 4 тыс. используют протезы, 11 тыс. имеют нарушения слуха, а 8 тыс. – нарушения зрения.

«Для всех этих категорий создаются условия на каждом избирательном участке для реализации права проголосовать и поучаствовать в выборах», – сообщила Зарипова.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия») и Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), также подали документы для регистрации Руслан Юсупов (ЛДПР), и Хафиз Миргалимов (КПРФ).