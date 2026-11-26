Министр экономического развития России Максим Решетников объявил о старте первого специального курса «ИИ для бизнеса» для представителей малого и среднего предпринимательства. Обучение организовали Минэкономразвития России и Корпорация МСП совместно со Сбером и Яндексом в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Курс состоит из четырех практических вебинаров, которые проходят с 25 ноября по 3 декабря. Программа направлена на повышение ИИ-грамотности предпринимателей и знакомство с применением искусственного интеллекта в бизнесе.

Максим Решетников отметил, что небольшим компаниям для внедрения ИИ не всегда хватает опыта и специалистов. «На вебинарах предпринимателям покажут готовые решения. Они смогут узнать, с чего начать, как посчитать затраты, как оценить выгоду, понять, какие задачи можно поручить цифровому помощнику», – подчеркнул он.

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова связала основные эффекты внедрения ИИ для МСП с автоматизацией рутинных бизнес-процессов и генерацией гибридного контента в креативных индустриях.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что искусственный интеллект сегодня формирует новую реальность и умение эффективно в ней работать является новым вызовом. «Курс на МСП.РФ поможет предпринимателям разобраться в растущем рынке ИИ-агентов и грамотно внедрить искусственный интеллект в свой бизнес», – сообщил глава корпорации.

На первом вебинаре эксперты рассмотрели практические кейсы безопасного использования ИИ и автоматизации бизнес-процессов. Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что эксперты Сбера и других компаний на реальных примерах показывают, как нейросети помогают автоматизировать процессы, повысить эффективность и увидеть измеримый экономический эффект уже в первые месяцы работы.

Второй вебинар посвящен оценке затрат и рисков, расчету экономического эффекта, запуску и масштабированию ИИ-инструментов. На третьем рассмотрят продвижение бизнеса с помощью ИИ, инструменты интернет-продвижения и анализа рынка. На заключительном вебинаре 3 декабря эксперты разберут юридические вопросы применения ИИ в бизнесе.

Эфиры доступны на Цифровой платформе МСП.РФ, ресурсах центров «Мой бизнес», в официальном сообществе «Мой бизнес – малый бизнес» во «ВКонтакте» и на канале МСП.РФ в VK Видео. После прохождения всех вебинаров на МСП.РФ участники получат сертификат.