Для малого и среднего бизнеса в Татарстане смягчили ограничения при оказании поддержки

В Татарстане смягчили ограничения для субъектов малого и среднего предпринимательства при получении ими мер поддержки. Соответствующий законопроект одобрили депутаты на 36-м заседании Госсовета республики.

«Законопроект направлен на смягчение ограничений для субъектов МСП при оказании поддержки, предоставляемой органами публичной власти, федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, а также организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», – рассказал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

По его словам, для бизнесменов, допустивших незначительные нарушения, срок, в течение которого должно быть отказано в оказании поддержки сократился с трех лет до одного года. Это могут быть такие нарушения, как несвоевременная сдача отчетов, не в полном объеме использование средств субсидий.

«Меры поддержки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, устранивших нарушения в установленный срок, предлагается не ограничивать», – отметил докладчик.

Однако предпринимателю может быть отказано в поддержке в течение трех лет при нецелевом использовании средств или представлении недостоверных сведений и документов.