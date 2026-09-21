Для людей с судимостью из Татарстана прошли 39 ярмарок вакансий

В первом полугодии кадровый центр «Работа России» РТ совместно с УФСИН РФ по РТ провел 110 профориентационных мероприятий для 762 человек с судимостью. Об этом сообщает сегодня пресс-служба кадрового центра.

«Было организовано 39 ярмарок вакансий: 31 – на базе территориальных кадровых центров, 8 – в учреждениях УФСИН. Участниками стали люди, освобожденные из мест заключения, а также с условным наказанием. За указанный период в кадровый центр обратились 39 ранее судимых граждан, 22 из них была оказана помощь в поиске работы. За аналогичный период 2025 года на учет поставили 19 человек, трудоустроили – 12», – рассказали в пресс-службе.

На ярмарках вакансий специалисты кадрового центра рассказали о мерах господдержки в сфере занятости, востребованных профессиях и возможностях портала «Работа России». Соискатели узнали о бесплатном переобучении в рамках национального проекта «Кадры» и об открытии своего дела через социальный контракт.

Также людей с судимостью приглашают на индивидуальные консультации. Специалисты помогают подготовить резюме, объясняют особенности прохождения собеседования. Разъяснительную работу о преимуществах трудоустройства этой категории граждан проводят также с работодателями.

«Работа Кадрового центра по трудоустройству граждан с судимостью выстроена системно: от ярмарок вакансий и индивидуальных консультаций до адресного информирования работодателей. В 2026 году о возможности принимать на работу таких соискателей мы проинформировали более 300 работодателей республики, испытывающих потребность в кадрах. Когда человек получает стабильный заработок, у него есть основания строить жизнь в правовом поле», – отметил директор кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.