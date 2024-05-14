«Для любого возраста найдутся интересные программы!»: что ждет казанцев в Ночь музеев

18 мая Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы примут участие в традиционной акции «Ночь музеев». Тема этого года звучит как «Из поколения в поколение. Семейная реликвия».

«Все музеи готовятся к акции, придумывают что-то оригинальное. Тема Ночи музеев этого года вдохновила нас – многие наши мероприятия изначально рассчитаны под семейную аудиторию, поэтому у нас и в наших филиалах для любого возраста найдутся интересные программы!» – рассказала исполняющая обязанности заместителя по развитию Национального музея Республики Татарстан Анастасия Мокрополова.

В день акции до 18.00 жители и гости Казани смогут бесплатно посетить музей и все его программы, а позднее – по билету.

Посетителей ожидает экспозиция, включающая семь семейных историй от волонтеров Национального музея, экскурсия, посвященная знаменитым семьям Казани, и другие мероприятия.

Также для них проведут мастер-класс по созданию открыток в технике скрапбукинга. Вечером можно будет самому завести патефон, представленный в экспозиции музея, и услышать старинные мелодии.



Приглашают всех желающих и другие площадки. Так, Музей Салиха Сайдашева проведет променад-концерт в Лядском саду, а в Доме татарской книги презентуют графический роман «Нэжип» по расскажу Фатиха Амирхана. В Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. пройдет лекция историка и популяризатора науки из Москвы Александра Поволоцкого.