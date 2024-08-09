Для лесопожарного центра Татарстана купили техники более чем на 30 млн рублей

Для «Лесопожарного центра» купили семь машин марки «Беларус МУЛ-1221» общей стоимостью 34,16 млн рублей.

Как сообщает Госкомитет Татарстана по закупкам, который закупил этот автотранспорт, «Беларусы» являются универсальными лесными машинами, которые разработаны на базе трактора МТЗ 1221.3. Данная техника помогает локализовывать и устранять лесные пожары, прочищать противопожарные минерализованные полосы и подготавливать почвы под посадку сеянцев и саженцев. Спецтехника приобретена в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства РТ».

«По закупке действовали ограничения в рамках Постановления Правительства России № 616, которое устанавливает запрет на допуск ряда иностранных промышленных товаров. Чтобы стать участником закупки поставщик должен был подтвердить, что предложенный им товар произведен на территории России или страны-члена Евразийского союза», - разъяснила зампредседателя Госкомитета РТ по закупкам Алеся Музалевская.

Также ведомство купило 33 внедорожника Lada Niva в базовой комплектации в качестве дежурных авто, а также для руководителей казенных, бюджетных и автономных учреждений. На покупку этих отечественных машин ушло более 44 млн рублей.