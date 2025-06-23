Для лесников Татарстана прошел обучающий семинар по использованию квадрокоптеров

Выездной семинар по вопросам использования беспилотных авиационных систем провел Минлесхоз РТ на территории лесного фонда Кзыл-Юлдузского лесничества в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе министерства.

«Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров – одна из приоритетных задач Минлесхоза Татрстана. Мы применяем в работе все возможные современные средства, в том числе – беспилотные авиационные системы. Они помогут нашим специалистам более оперативно выявлять возгорания на отдаленных территориях», – сообщил заместитель министра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров.

На семинаре представителям подведомственных учреждений Минлесхоза РТ были продемонстрированы возможности беспилотных авиационных систем (БАС) для оперативного видеомониторинга пожарной обстановки. Были смоделированы возможные природные чрезвычайные ситуации. Участники семинара провели видеомониторинг, отработали разные сценарии применения БАС для определения границ очагов лесных пожаров и направления движения огня.

В этом году подведомственным учреждениям Министерства лесного хозяйства РТ были переданы 28 квадрокоптеров, закупленных благодаря национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». На 2025 год запланирована закупка еще трех БПЛА.