Для легальных точек продаж алкоголем разработают новые меры поддержки

Легализовать продажи алкоголя в автолавках и интернете предложил начальник Управления проектной деятельности и судебной работы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Александр Моисеев сегодня на Всероссийской научно-практической конференции «Защита прав потребителей: проблемы и пути решения» в Казани. Эксперт считает, что государству нужно оказать поддержку легальным точкам продаж алкоголя.

«Алкогольная политика за последний год была направлена на исправление большого количества ограничений в данной сфере. По статистике, чем больше легальных точек продаж в регионах, чем выше уровень легальных продаж по системе ЕГАИС. Мы знаем случаи, когда в регионах запрещают торговать алкоголем в многоквартирных домах. Легальная розница уходит, и каждую точку замещают нелегальные», — сказал он.

Спикер сообщил, что законопроект по поддержке легальных точек продаж алкоголя уже прошел многие стадии согласования. Управление проектной деятельности и судебной работы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка выступает за снижение госпошлины для розничных точек продаж и отмену дополнительных ограничений по складским помещениям в сельской местности.

«Для потребительской кооперации нужно установить госпошлину с коэффициентом 0,1% — 1 тыс. рублей для легальной розничной точки потребкооперации. Мы считаем, что это позволит потребкооперации расширить свою сеть, замещая нелегальные продажи качественной алкогольной продукцией», — подчеркнул спикер.

Моисеев отметил, что сейчас продажа алкогольной продукции в автолавках запрещена, но этот запрет лучше снять.

«Законодательная инициатива где-то в 2012-2014 годах поднималась, но на тот момент не было полного учета в системе ЕГАИС. Мы готовы рассматривать вместе с заинтересованными ведомствами инициативу послабления в этой части и разрешения продаж в автолавках такой продукции при должном контроле. Пришло время поднять этот вопрос на уроне федеральных ведомств», — сказал Моисеев.

Говоря о проблеме продаж алкогольной продукции в интернете, эксперт отметил, что у службы есть полномочия по блокировке таких сайтов. Но на практике получается, что «если отрубить у дракона одну голову, вырастет сразу три». Кроме того, в ходе опроса покупателей выяснилось, что пока немногие люди в нашей стране знают, что торговля алкоголем в интернете запрещена.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Защита прав потребителей: проблемы и пути решения» прошла в Российском университете кооперации в Казани. В ее работе принимали участие руководители Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Госалкогольинспекции РТ, Роспотребнадзора, представители органов исполнительной власти, работодатели, научно-педагогические работники, студенты, а также специалисты из Беларуси, Казахстана и Болгарии в онлайн-режиме.