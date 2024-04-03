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Для лаишевского бойца, который находится в отпуске, передали гумпомощь
Мастерицы из села Рождествено всегда обеспечивают всем необходимым бойцов из Лаишевского района РТ, а также собирают и отправляют именные посылки на передовую, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
«Это боец наш, Сергей, он из Росгвардии. Мы передали ему маскировочную сеть, две толстовки и плащ. Когда приходят бойцы, берут столько, сколько могут увезти с собой. Остальное, если им что-то нужно, мы отправляем в именные посылки! Со всеми нашими ребятами мы держим связь, знаем из первых уст, что необходимо», — рассказала волонтер из Рождествено Любовь Хасанова.
Также к мастерицам постоянно обращается боец из Русских Саралов Сергей. Они всегда ему помогают.
«А сейчас готовим срочный заказ нашего бойца Николая, который находится на передовой. Ему нужны три маскировочные сети с песочной расцветкой и легкие маскировочные костюмы», — рассказала активистка.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Лаишевского района.
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