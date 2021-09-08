Для контроля вредных выбросов в атмосферу КФУ откроет карбоновый полигон

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам климатической политики и декарбонизации Татарстана прошло сегодня в Минэкологии РТ. На встрече обсуждались вопросы создания экспериментальных и расчетных технологий для контроля выбросов парниковых газов и снижения выбросов углекислого газа предприятиями республики. В частности, шла речь о создании карбонового полигона на базе Казанского федерального университета.

«Татарстан на протяжении ряда лет участвует в исполнении указа Президента РФ о сокращении выбросов парниковых газов. В результате реализации комплекса мер в республике отмечается устойчивая положительная тенденция по снижению образования парниковых газов. Работа в данном направлении продолжается. В 2022 году на базе Казанского федерального университета планируется создание карбонового полигона для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса», — отметили в министерстве.

В 2021 году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова начала действовать межведомственная рабочая группа по вопросам климатической политики и планов по декарбонизации Татарстана. Ее основными целями являются поиск решений по снижению воздействия углеродного следа за счет его компенсации, а также разработка технологий по уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферный воздух.