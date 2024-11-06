Для концерта к 90-летию композитора Шнитке в Казань привезли 20 струнных инструментов

Ассоциация скрипичных мастеров России доставила в Казань 20 струнных инструментов для выступления Казанского камерного оркестра La Primavera. Концерт состоится в пятницу, 8 ноября. В коллекцию вошли скрипки, альты, виолончели и контрабасы, среди которых представлены как современные модели, так и исторические экземпляры. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе оркестра.

Музыканты из Казани возьмут их в руки всего на один вечер – на программу, посвященную 90-летию со дня рождения композитора Альфреда Шнитке. Как сообщили представители Ассоциации, участники концерта самостоятельно выберут инструменты, созданные российскими мастерами в разные годы.

Фото: Пресс-служба оркестра La Primavera

Рустем Абязов, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра, который выступит в роли солиста, сможет выбрать между скрипками работы Николая Стасова и Самвела Айрапетяна.

Фото: Пресс-служба оркестра La Primavera

«Стасов – ведущий скрипичный мастер Москвы. На его инструментах играют исполнители по всему миру. Национальная академия прикладных наук присвоила Стасову звание «Лучший российский скрипичный мастер». Скрипка для концерта в Казани датирована нынешним годом. Инструмент Айрапетяна – это попытка сделать копию Гварнери дель Джезу 1836 года. Для изготовления использовались сочинский клен и альпийская ель», – рассказал руководитель Ассоциации скрипичных мастеров Иван Семкин.

Маэстро выберет скрипку после репетиции накануне концерта. Для оркестрантов привезут инструменты Вячеслава Супруна, Тимофея Подгорного, Дениса Ярового, Евгения Терехова и других. Практически у каждого – своя уникальная история.

Фото: Пресс-служба оркестра La Primavera

Концерт станет началом казанского этапа Всероссийского фестиваля «Голос русской скрипки», организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На мероприятии соберутся мастера-инструментальщики, профессиональные исполнители, преподаватели, студенты и любители музыки.

Программа концерта, посвященного 90-летию выдающегося композитора Альфреда Шнитке, включает скрипичную сонату, фортепианный концерт, «Сюиту в старинном стиле» и Concerto Grosso №1. С оркестром выступит известный пианист Евгений Михайлов и солисты коллектива. Дирижировать будет Рустем Абязов.