Минкульт РТ планирует поднять интерес владельцев «Пушкинских карт» к кинотеатрам

Для более эффективной реализации просветительской молодежной программы «Пушкинская карта» для кинотеатров Татарстана необходимо разработать дорожную карту, заявила первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова. Она предложила выбрать пилотные кинозалы для ее «точечной отработки», передает ГБУК «Татаркино».

«Необходимо прописать фильмы, сроки показов и целевую аудиторию, которой будет интересен предлагаемый контент, чтобы демонстрировать кино не при пустых залах. Давайте внедрять различные фишки в наши киноучреждения», – сказала Адгамова на республиканском совещании в Казани.

Она отметила, что для проработки инициативы будут выбраны несколько тестовых кинотеатров. На сегодняшний день Татарстан отстает от ряда регионов России в реализации программы «Пушкинской карты» в категории «Кино». При этом в республике есть и районы, входящие в число лидеров по этому направлению. Например, Чистополь и Нурлат.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» реализуется с 1 сентября 2021 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры и музеи, на концерты. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.