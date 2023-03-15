Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минкульт РТ планирует поднять интерес владельцев «Пушкинских карт» к кинотеатрам
Для более эффективной реализации просветительской молодежной программы «Пушкинская карта» для кинотеатров Татарстана необходимо разработать дорожную карту, заявила первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова. Она предложила выбрать пилотные кинозалы для ее «точечной отработки», передает ГБУК «Татаркино».
«Необходимо прописать фильмы, сроки показов и целевую аудиторию, которой будет интересен предлагаемый контент, чтобы демонстрировать кино не при пустых залах. Давайте внедрять различные фишки в наши киноучреждения», – сказала Адгамова на республиканском совещании в Казани.
Она отметила, что для проработки инициативы будут выбраны несколько тестовых кинотеатров. На сегодняшний день Татарстан отстает от ряда регионов России в реализации программы «Пушкинской карты» в категории «Кино». При этом в республике есть и районы, входящие в число лидеров по этому направлению. Например, Чистополь и Нурлат.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»