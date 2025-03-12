Для Казанского лыжного марафона на стадион «Локомотив» привезут 120 тонн снега

Для Казанского лыжного марафона на стадион «Локомотив» привезут более 120 тонн снега. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель комитета физкультуры и спорта исполкома столицы РТ Линар Гарипов.

«Мы уже привезли более 50 тонн, еще в планах 70-80 тонн. Мы наблюдаем за погодой, будем максимально стараться сохранить трассу. При этом мы берем снег с наших спортивных объектов. Он чистый, без химических реагентов», - заявил он.

Гарипов подчеркнул, что в зависимости от погоды может меняться время стартов на разные дистанции. О всех изменениях сообщат в телеграмм-канале «Спортивная Казань».

Напомним, что Казанский лыжный марафон пройдет 15 марта.