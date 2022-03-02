Для казанских школьников провели урок о безопасности в Сети

В рамках реализации хартии «Цифровая этика детства» и проведения Года цифровизации в Татарстане в казанском лицее №35 состоялся урок, посвященный цифровой грамотности.



В ходе занятия заместитель директора по инновациям ИТ-парка Казани Мансур Низамов рассказал учащимся не только об истории появления всемирной паутины, но и об основных угрозах, появившихся вместе с сетью. Материалы для взрослых, кража личных данных, взлом аккаунта, случайные покупки, ненамеренная публикация личных данных и вирусы — это лишь часть распространенных интернет-угроз, с которыми сталкиваются не только взрослые, но и дети.



«Мы обеспокоены поведением детей в интернете и угрозами, которые он несет. Поэтому в рамках года цифровизации мы решили, что нам очень важно доносить информацию об этих угрозах, доносить способы поведения и причины таких угроз до молодых людей, потому что они чаще всего находятся в интернете», — пояснил Мансур Низамов.



Помимо опасностей, существующих в Сети, лектор также описал правила безопасности, которых необходимо придерживаться в интернете. Так, школьники узнали, как заранее защитить себя от кражи данных или взлома аккаунта. Для этого достаточно подобрать сложный пароль. В современных реалиях знание одного такого правила убережет от финансовых потерь.



«Я считаю, что кибербезопасность сегодня важна, чтобы не попадаться на всякие уловки и не терять свои деньги, ведь мошенников в интернете очень много. Потому сегодня же приду домой и поменяю пароли. Ведь все они простые, а это значит, что их легко взломать», — поделился выводами из прослушанного материала ученик 10-го класса лицея №35 Роман Кожевников.



В рамках Года цифровизации в течение недели для школьников Татарстана проведут уроки, посвященные цифровой грамотности в сети Интернет.

Хартия «Цифровая этика детства» была подписана 29 ноября прошлого года членами Альянса по защите детей в цифровой среде. Она содержит ценностные ориентиры и правила поведения, призванные, по мнению подписантов, скоординировать усилия по обеспечению благоприятной и безопасной для детей цифровой среды.