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Здоровье
1 февраля 2023  11:35
Эвелина Киселёва

Для казанских школьников провели экскурсию в городской поликлинике №20

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Ученики медклассов казанской гимназии №179 побывали на экскурсии в городской поликлинике №20. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

 

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани 

«Чтобы ученики медицинских классов стали на шаг ближе к своей будущей профессии, мы организуем для них уникальные экскурсии. Там ребята знакомятся с работой врачей разных специальностей, оборудованием, новыми цифровыми технологиями и особенностями разных видов медицинской помощи», – рассказали в горздраве. 
 

 

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани 

 Медики уверены, что такие экскурссии помогут детям осознано подойти к выбору будущей профессии.

 

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани 


Экскурсии для медицинских классов трех казанских школ в больницы и поликлиники уже распланированы на весь февраль. 

В горздраве напомнили, что учеников старших классов будут рады видеть на экскурсии на станцию скорой медицинской помощи. 
 

 

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани 

«Татар-информу» объяснили, чтобы попасть в поликлинику или больницу и узнать о работе врачей, достаточно собрать группу школьников и написать Горздраву Казани в любые социальные сети: в ВК или telegram.

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