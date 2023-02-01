Для казанских школьников провели экскурсию в городской поликлинике №20

Ученики медклассов казанской гимназии №179 побывали на экскурсии в городской поликлинике №20. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

«Чтобы ученики медицинских классов стали на шаг ближе к своей будущей профессии, мы организуем для них уникальные экскурсии. Там ребята знакомятся с работой врачей разных специальностей, оборудованием, новыми цифровыми технологиями и особенностями разных видов медицинской помощи», – рассказали в горздраве.



Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Медики уверены, что такие экскурссии помогут детям осознано подойти к выбору будущей профессии.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани



Экскурсии для медицинских классов трех казанских школ в больницы и поликлиники уже распланированы на весь февраль.

В горздраве напомнили, что учеников старших классов будут рады видеть на экскурсии на станцию скорой медицинской помощи.



Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

«Татар-информу» объяснили, чтобы попасть в поликлинику или больницу и узнать о работе врачей, достаточно собрать группу школьников и написать Горздраву Казани в любые социальные сети: в ВК или telegram.