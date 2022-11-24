Для казанских детей с ОВЗ проведут сеансы канистерапии с лабрадором Эль Гранте

В Казани на базе досугового центра «Мечта» проведут занятия по канистерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для ребят с нарушениями слуха и ментальной инвалидностью, сообщает пресс-служба мэрии города.

Канистерапия – разновидность терапии с животными. Лечение и реабилитация проводятся при помощи специально отобранных и обученных собак. Такой метод применяется в медицинской и социальной реабилитации.

Помогать ребятам будет лабрадор по кличке Центурия Эль Гранте. Предполагается, что терапия поможет детям в социализации и формировании навыков дрессировки собак и ухода за ними. Занятия проведут выпускник курсов волонтеров по работе с детьми с ОВЗ от АНО «Добрая Казань», победитель грантового конкурса Управления образования Исполкома Казани «Лапа дружбы» Дмитрий Дудкин, а также сурдопереводчик.

Занятия начнутся 1 декабря и будут проходить по четвергам с 12.00 до 14.00 по адресу:ул.Павлюхина, 120. Максимальное количество участников – 12 человек.

Записаться на сеансы канистерапии можно через группу «Доброй Казани» в социальной сети «Вконтакте» или по телефону: +7(906)113-32-36.