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Для казанцев в августе проведут бесплатные занятия по дрессировке собак
В Казани, в Горкинско-Ометьевском лесу, в течение августа бесплатные занятия по дрессировке собак: ноузворк, «Щенячий час» и аджилити. Специалист Полина Кучеева обучит питомцев проходить полосу препятствий, находить предметы с помощью обоняния и выполнять базовые команды, передает пресс-служба мэрии.
Ноузворк планируется провести 11 августа, «Щенячий час» – 18 августа, аджилити – в последнее воскресенье месяца, 25-го числа. Занятия будут начинаться в 12.00, место – площадка для выгула собак.
К участию допускаются щенки от 3,5 месяца. Все питомцы должны пройти период карантина, быть привиты и обработаны от паразитов.
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