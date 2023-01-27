Для казанцев проведут мастер-класс на английском языке на тему удаленной работы

29 января в Национальной библиотеке Татарстана пройдет мастер-класс по английскому языку. Темой предстоящего занятия станет удаленная работа и учеба. Участники занятия обсудят странствующий образ жизни, посмотрят видео на тему урока, поговорят о том, как работать и путешествовать каждый день.

Слушателей познакомят с устойчивыми выражениями и популярными фразами по теме и дадут им возможность попрактиковать свою речь на английском языке, сообщается в соцсетях Нацбиблиотеки РТ.

Мастер-класс начнется в 16.00, чтобы присоединиться к занятия, нужно предварительно пройти регистрацию.