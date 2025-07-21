Для казанцев открыли бесплатную зону отдыха и развлечений в парке Горького

Фото: МТС

МТС сообщает об открытии развлекательного пространства «Лето с МТС», которое будет работать с 17 по 30 июля в парке Горького в Казани. Горожан приглашают поучаствовать в бесплатных спортивных тренировках, музыкальных и развлекательных мероприятиях.

Многофункциональная бренд-зона в парке Горького в Казани будет работать на протяжении двух недель с 10 до 22 часов ежедневно. В любой из этих дней татарстанцы смогут бесплатно поиграть здесь в настольный теннис, аэрохоккей, кикер, шахматы, принять участие в гонке уточек, прокатиться на виртуальном сапе и многое другое.

Также в отдельные дни на площадке планируется программа со спортивными тренировками, танцевальными вечеринками, квизами, вечерними диджей-сетами, а 24 июля здесь выступит один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец и трубач Антоха МС (18+).

«Для многих казанцев зеленая лужайка Парка Горького летом становится местом для пикника всей семьей и с друзьями, здесь горожане отдыхают, развлекаются, занимаются спортом. Мы хотим, чтобы технологии объединяли татарстанцев не только в цифровом пространстве, но и в реальной жизни. Поэтому МТС организовала здесь полноценное развлекательное пространство, в котором каждый может найти еще больше интересных занятий, встречаться с друзьями и проводить время с близкими», - отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.