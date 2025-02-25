Для казанцев на «Свияжскую Масленицу» организовали мультимодальный маршрут

Масленица в Свияжске

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На острове-граде Свияжске 2 марта пройдет фестиваль «Свияжская Масленица». Для гостей праздника организован мультимодальный маршрут «электричка + автобус», сообщает пресс-служба компании «Содружество».

До железнодорожной станции «Свияжск» можно добраться на пригородных поездах. Из Казани они отправятся в 7:37, 10:23, 11:38 и 12:20.

От станции «Свияжск» до острова будет курсировать автобус в 8:55, 11:50, 12:52 и 13:40. Время в пути составит 20 минут.

«Расписание автобуса согласовано с расписанием электропоездов. Проезд в автобусе оплачивается отдельно. При проезде в пригородных поездах действуют все региональные и федеральные льготы», – уточнили в пресс-службе.

В обратном направлении от острова Свияжска до железнодорожной станции автобус отправится в 13:11, 16:15 и 17:00.

Отправление электрички от станции «Свияжск» до Казани назначено на 13:47, 16:41 и 17:28.