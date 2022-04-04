Для казанцев и гостей города подготовлен туристический ивент «Казань, откройся!»

В новом сезоне в татарстанской столице заработает сразу два новых туристических маршрута. Один из них проведет гостей через футуристичные локации, другой буквально позволит прикоснуться к старинным дверям особняков. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Она отметила, что в новом туристическом сезоне один из акцентов будет сделан на главный фактор знакомства туристов с городом – экскурсии. В рамках этой работы уже созданы новые ивенты «Нео Казань» и «Казань, откройся!», которые в оригинальном формате познакомят гостей с маршрутами татарстанской столицы.

«„Нео Казань“ является маршрутом по самым современным объектам города. Экскурсия начинается с изучения современного жилого комплекса „ART Сити“. Далее гости переезжают на бульвар Белые цветы, где сформирован новый ландшафт с тысячами деревьев и пространствами для мероприятий. Следующий пункт — Национальная библиотека РТ. Также предусмотрено посещение выставочного пространства Ak Bars Retro Cars», — пояснила Санникова.

Другим интересным событием для туристов станет новый ивент «Казань, откройся!». Это маршрут по нестандартным фотоместам. В частности, туристам предложат посмотреть на экзотические двери казанских домов 19-20-х веков.

«В рамках этого маршрута Казань откроется для каждого по-новому, экскурсия стартует с 11 мая», — резюмировала Дарья Санникова.

