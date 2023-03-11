Для интуристов в России запускают электронные визы и платежную карту

В России в качестве одной из мер для повышения туризма запустят в этом году электронные визы. Кроме того, будут созданы специальные карты для иностранных туристов, которые позволят решить проблему с платежами, сообщила глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.

Уход из России систем Visa и MasterCard значительно сдерживает поток иностранных туристов в России, констатировала Шаршавицкая. С целью решения этой проблемы и разрабатывается «карта туриста».

«В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания. Чтобы бронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ей как платежным инструментом», – цитирует ее «Интерфакс».

На данный момент в России особенно заинтересованы в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая, сообщила Шаршавицкая. Разработка новых инструментов, по ее мнению, «позволит реализоваться сформировавшемуся отложенному спросу» на Россию.