Для татар и интересующих татарской культурой объявлен конкурс #Бикяхшы2021

Для татар, живущих во всех регионах России и зарубежных странах, а также для всех, кто увлекается татарской культурой и традициями, стартовал конкурс #Бикяхшы2021. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выложить в социальную сеть, Instagram или «ВКонтакте», фотографию или видеоролик, соответствующие условиям конкурса. Также необходимо поставить хэштег конкурса — #бикяхшы2021 и хэштег номинации, к которой относится публикация.

В номинации #Минтатар будет рассматриваться видео, где участники могут прочесть на татарском языке стихотворение или исполнить песню, современную или классическую. Здесь же будет рассматриваться чтение стихотворений и исполнение песен татарских авторов в переводе на русский язык. Чтобы

принять участие в номинации, нужно поставить хештэги #бикяхшы2021 и #минтатар.

Номинация #Матуртатар предназначена для красивых селфи с татарским колоритом, а также фотографий и видеозаписей татар и татарок, выложенные в их аккаунтах. Чтобы принять участие в этой номинации, следует поставить хештэги #бикяхшы2021 и #матуртатар.

В еще одной номинации, #Алтынкуллы, будут рассматривать фото и видео, на которых участники делятся поделками своими руками на тему татарской идентичности. Речь идет о любых поделках — рисунках, украшений, изобретений, вышивок и так далее. Для этой категории предназначены хештэги #бикяхшы2021 и #алтынкуллы.

«Под публикацией должно стоять два хэштега! Работы должны быть опубликованы в период с 11 октября по 1 ноября 2021 года», — подчеркивают организаторы. Кроме того, профили участников в социальных сетях «ВКонтакте» и/или Instagram должен быть открытыми.

Всего будут разыграны девять призов, по три в каждой номинации. Это три смартфона Iphone11, трое смарт-часов Samsung Galaxy Watch и три беспроводных наушника TWS Huawei.