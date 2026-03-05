news_header_top
Общество 5 марта 2026 12:01

Для иностранных студентов в Татарстане проведут олимпиады по русскому и татарскому языкам

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

До конца мая в Татарстане проведут олимпиады по русскому и татарскому языку для иностранных студентов. Об этом «Татар-информу» рассказал президент «Лиги студентов РТ» Шамиль Якупов.

«В целях более эффективной адаптации иностранных студентов мы проведем олимпиады по татарскому и русскому языкам. Таким образом мы снизим влияние языкового барьера. Планируем порядка 1 тыс. участников», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в Татарстане пройдет Global fest – аналог студенческой весны, но для иностранных студентов, добавил Якупов.

#лига студентов РТ #иностранные студенты
