Для иностранных студентов в Татарстане проведут олимпиады по русскому и татарскому языкам

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

До конца мая в Татарстане проведут олимпиады по русскому и татарскому языку для иностранных студентов. Об этом «Татар-информу» рассказал президент «Лиги студентов РТ» Шамиль Якупов.

«В целях более эффективной адаптации иностранных студентов мы проведем олимпиады по татарскому и русскому языкам. Таким образом мы снизим влияние языкового барьера. Планируем порядка 1 тыс. участников», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в Татарстане пройдет Global fest – аналог студенческой весны, но для иностранных студентов, добавил Якупов.