Для иностранных работников у физических лиц хотят установить фиксированный НДФЛ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которые устанавливают фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для иностранных граждан, работающих у частных лиц для личных и домашних нужд. Как следует из пояснительной записки, размещенной в электронной базе парламента, сумма такого платежа составит 1 700 рублей в месяц.

Документ вводит обязанность уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для временно и постоянно проживающих в России иностранцев, если они работают у физических лиц и выполняют работу для личных, домашних и других аналогичных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Кроме того, законопроект предусматривает повышенный размер фиксированного авансового платежа для иностранных граждан, у которых на иждивении в России находятся отдельные категории лиц.

В пояснительной записке уточняется, что региональный коэффициент, который индексирует размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ, может быть увеличен законом субъекта РФ в отношении иностранцев, занятых у частных лиц для личных и домашних нужд.

Отмечается, что инициатива подготовлена с учетом изменений в законодательстве о правовом положении иностранных граждан в России и соответствует положениям Евразийского экономического союза, закрепленным в договоре от 29 мая 2014 года, а также другим международным обязательствам страны.

В документе также подчеркивается, что реализация закона, по оценке разработчиков, не приведет к негативным социально-экономическим и финансовым последствиям.