Для гостей гастрофестиваля «Свияжская уха» организуют мультимодальный маршрут

Гастрономический фестиваль «Свияжская уха» пройдет в Свияжске 6 сентября. Добраться до острова можно будет мультимодальным маршрутом – электричка + автобус, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Фестиваль «Свияжская уха» – событие, которое объединяет кулинарные традиции, культурное наследие и народные гуляния. В этом году он отмечает свое 15-летие и обещает стать настоящим праздником для всех ценителей вкусной еды, народных ремесел и активного отдыха», – говорится в сообщении.

Главное событие фестиваля – конкурс на лучшую уху. Команды из разных российских городов приготовят это блюдо по уникальным рецептам. Пройдут также мастер-классы по приготовлению рыбных блюд.

Кроме того, гости праздника смогут присоединиться к шествию по Свияжску вместе с фольклорным коллективом «Красная горка» и пятиметровым осетром.

В этот день в музеях острова пройдут лекции и тематические экскурсии. Так, в 12:30 в выставочном зале музея истории Свияжска состоится кураторская экскурсия по выставке «Путешествовать – значит жить».

На Рождественской площади выступит московский «Театр вкуса». Они представят интерактивные спектакли «Деревенские истории, известные и не очень» и «Невероятные приключения и… в России».

Для детей и взрослых будет организована программа с народными играми, танцами и хороводами.

От станции Казань до станции Свияжск электрички отправятся в 7:45, 10:23, 11:38 и 12:19. Со станции до острова автобус выезжает в 8:55, 11:50, 12:52 и 13:40.

В обратном направлении автобус отправится в 10:05, 13:11, 16:15 и 17:00. Отправление поезда до Казани назначено на 10:35, 13:47, 16:41 и 17:28.