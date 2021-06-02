Для гостей фестиваля «Изге Болгар жыены» прозвучат мунаджаты от лучших чтецов Корана

Гости предстоящего фестиваля «Изге Болгар жыены» смогут услышать мунаджаты в исполнении лучших чтецов Корана. О подробностях концертной программы фестиваля рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Сценарная программа начнется с 8 часов утра, — сообщил спикер. — Первые два с половиной — три часа сцена будет отдана лауреатам конкурсов чтецов Корана, прозвучат мунаджаты».

С 11.15 до 11.40 продлится официальная церемония открытия праздника. Затем вплоть до 13.00 продолжатся выступления артистов.

«В именах это Саид Камаль. Их три брата. Будут своим пением начинать программу. Также выступят Рузиль Исханов, Ильяс Халиков и Марсель Вагизов», — пояснил руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов.

Помимо прочего, перед официальной частью гости праздника смогут увидеть театральную постановку — пролог продолжительностью 15–20 минут.

Праздник «Изге Болгар жыены» проводится в Болгаре начиная с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году.