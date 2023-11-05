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Для Госкомитета Татарстана по биоресурсам изготовят информационные стенды за 5 млн рублей
На изготовление информационных стендов для обозначения границ особо охраняемых природных территорий Татарстана направят более 5 млн рублей. Тендер об этом опубликован на сайте госзакупок.
Всего исполнитель должен будет изготовить 133 стенда по эскизам заказчика, представленным в заявке. В течение пяти рабочих дней подрядчик подготавливает макеты и направляет их на утверждение.
Согласно документам, все детали должны иметь защитное покрытие (цинком), у знаков должна быть световозвращающая поверхность, которая обеспечит читаемость в светлое и темное время суток. Срок выполнения контракта — до 29 декабря 2023 года.
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