Для Генконсульства КНР в Казани подбирают земельный участок

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В столице Татарстана подбирают земельный участок для постоянного размещения Генерального консульства КНР. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества РТ в своем Telegram-канале.

«В Минземимуществе РТ прошла встреча министра земельных и имущественных отношений РТ Азата Кадырова с представителями Министерства иностранных дел РФ по обсуждению подбора земельных участков для постоянного размещения Генерального консульства Китайской Народной Республики в Казани», — говорится в сообщении.

Соглашение об открытии Генконсульства КНР в Казани было подписано в 2015 году. По линии министерств иностранных дел России и Китая идет разработка межправительственного соглашения о взаимном предоставлении земельных участков для постоянного размещения консульских учреждений России и Китая в городах Ухань и Казань.

Генеральное консульство Китая в Казани открылось в 2018 году по адресу: ул. Подлужная, 21, где оно и работает до сих пор. Генеральным консулом КНР в Казани сейчас является Сян Бо.