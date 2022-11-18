Для генеалогического портала «Ядкяр» обработают более 111 млн записей архивных документов

Для реализации проекта генеалогического портала «Ядкяр» всего будет обработано более 111 млн записей из архивных документов. Об этом сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на 37-м заседании Госсовета РТ.

«Реализация проекта осуществляется с помощью автоматизации процессов сбора, обработки, систематизации и построения родословных связей по населению, проживавшему на территории республики, на основе архивных документов», – рассказала докладчик.

Габдрахманова заметила, что на составление обычной родословной уходит от трех месяцев до нескольких лет, поиск информации часто усложняется переездами предков. «И тогда можно годами искать, откуда они исходят. В рамках реализации проекта "Ядкяр" сбор и индексация всех метрических книг, ревизских сказок и писцовых книг решает эту проблему», – подчеркнула она.

По словам спикера, закупаются также материалы из архивов других регионов России. Уже приобретены необходимые документы из ближайших субъектов, в частности, из Национального архива Башкортостана и ревизские сказки 1-й, 2-й и 3-й переписи из Российского государственного архива древних актов.

На сегодня работа с населением проводится в девяти районах республики, собраны данные по 92 населенным пунктам, составлено уже более 24 тыс. родословных, отметила Габдрахманова. Для успешной реализации проекта необходимо провести работы во всех муниципальных образованиях Татарстана, добавила она.

«После выполнения всего объема работ каждый житель республики или человек, чьи предки проживали на ее территории, сможет получить свое генеалогическое исследование на портале госуслуг, не выходя из дома, в течение одного дня, не будучи генеалогом», – резюмировала председатель Госкомитета по архивному делу.

Реализация проекта «Ядкяр» началась в 2019 году. Его суть заключается в выявлении родственных связей и создании родословной каждой семьи, родившейся на территории Татарстана.