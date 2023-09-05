Для фестиваля «СоТворение» в Казани собирают двойную сцену

Возле центра семьи «Казан» начался монтаж сцены для фестиваля «СоТворение». Как отметили в мэрии Казани, впервые конструкция будет двойной, для полного погружения в праздничную атмосферу ее оборудуют уникальным световым и звуковым оборудованием.

Вес конструкции превышает 90 тонн, а количество составных элементов — 8 тыс.

Фестиваль пройдет 8 и 9 сентября. В эти два дня казанцев и гостей города ожидает музыка в формате нон-стоп: 16 часов выступлений артистов из разных уголков мира. Так, ожидается участие рок-группы «Кино», Петра Налича, The Hatters, Therr Maitz, Антоха МС, Найка Борзова, OYME, «Космонавтов нет» из России, а также музыкантов из Мали, Бразилии, Индии, Армении и других стран. Будет и отдельная музыкальная часть на татарском языке, выступят Артур Ислямов, воспитанники казанской школы рока The Road. В общей сложности на сцену выйдут 150 артистов.

Событие начнется в 14.00.

Фото: мэрия Казани