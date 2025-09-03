Для фермеров Татарстана организуют обучение по животноводству и сельхозкооперации

В Татарстане 30 сентября начнется обучение в «Школе фермера» по новым направлениям – «Животноводство» и «Развитие сельскохозяйственной кооперации». В этом году обучение по программе профессиональной переподготовки «Агробизнес фермерского хозяйства» с получением диплома пройдут 35 человек, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Участниками проекта могут стать как физлица, планирующие заниматься сельскохозяйственным бизнесом на селе, так и начинающие либо действующие фермеры. Поддержка фермерского дела соответствует целям и задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"», – говорится в сообщении.

За пять предыдущих потоков обучение в «Школе фермера» прошли 179 человек. Они изучили правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, а также познакомились с новейшими агротехнологиями и разработали бизнес-планы. Кроме того, фермеры прошли стажировки в ведущих сельскохозяйственных предприятиях.