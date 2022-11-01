Для федеральных трасс в Татарстане заготовлено 147 тыс. тонн противогололедных материалов

Для безопасного проезда зимой по федеральным дорогам в Татарстане заготовлено 147 тыс. тонн противогололедных материалов, в том числе 118 тыс. тонн песка и 29 тыс. тонн соли, включая 8 тыс. тонн соли в чистом виде, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Для своевременного устранения дефектов покрытия проезжей части у подрядных организаций имеются запасы холодного асфальтобетона», – отметили в ведомстве.

Для зимнего содержания трасс подготовлено 377 единиц дорожной техники, в том числе 149 комбинированных машин, 44 автогрейдера, 37 шнекороторных снегоочистителей, 47 погрузчиков и экскаваторов, 23 бульдозера и 77 тракторов со сменным оборудованием. Вся техника оборудована аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Кроме того, подготовлено 24 пескобазы, 30 теплых стоянок для техники и 23 помещения для отдыха водителей.

При необходимости в неблагоприятных погодных условиях на сложных участках, это в основном затяжные подъемы и спуски, будет организовано дежурство тяжелой техники. В Татарстане 17 таких участков, а том числе семь расположены на автодороге М7, пять – на подъезде к Кирову от трассы М7, три – на трассе Казань – Буинск – Ульяновск и два – на Казань – Оренбург.

Оперативный контроль за обстановкой на федеральных дорогах в республике ведется с помощью 43 дорожных метеостанций и комплексов видеоконтроля.

При возникновении сложных ситуаций автомобилисты могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора»: 8(843)273-54-08 или в службу спасения по номеру 112.