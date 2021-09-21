Для эвакуированных жителей из дома в Альметьевске организовано временное укрытие

Для жителей, которые экстренно были эвакуированы из дома №7 ул. Сулеймановой в Альметьевске, организовали временное укрытие. Об этом пишет газета «Знамя труда».

«Многие из жильцов выбежали из квартир в домашней одежде, не успев захватить куртки. Они находятся рядом в детской библиотеке, могут отогреться чаем и сухим пайком. Пока на месте происшествия работают саперы и другие спецслужбы», — отмечается в сообщении.

Ранее агентство сообщало, что пьяный житель Альметьевска угрожает взорвать жилой дом. Он забаррикадировался в своей квартире, уверяя, что у него есть граната. Позже сотрудники полиции задержали дебошира.