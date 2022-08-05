На Всероссийскую Спасскую ярмарку в Елабугу съехались более 600 мастеров со всей страны

Сегодня в Елабуге открылась XV Всероссийская Спасская ярмарка. Шатры и прилавки развернулись почти на всей территории исторической части города – на центральных улицах, стадионе «Молодежный», а также на Шишкинских прудах. Между огромным количеством палаток со всевозможной продукцией жителям и гостям исторического города пришлось потесниться – желающих прикупить себе национальный наряд, кружевные манжеты, посуду ручной работы или валяную игрушку оказалось очень много.

Организаторы проекта отмечают, что в гостиницах не осталось свободных номеров, и даже найти свободную съемную квартиру сегодня – задача не из простых.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А прикупить здесь определенно есть что – роспись по дереву, художественное ткачество, керамика, гжель, художественная обработка кожи, лоскутное шитье и куклы, чеканка, гравировка, роспись по металлу только малая часть представленных здесь народных промыслов. Свою продукцию представляют более 600 мастеров – ярмарок подобного масштаба в республике нет.

«Я очень рада, что здесь чтят, помнят и продолжают традиции. Это, в первую очередь, праздник мастерства, которое имеет глубокие корни. И только любовь и полная самоотдача в человеке может сохранить традиции, оставленные нашими предками», – отметила в приветственном слове министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На вопрос журналистов: «Планируется ли, что ежегодный казанский этномаркет когда-либо дорастет до подобных масштабов?», – министр культуры ответить не успела. Глава Елабужского района РТ, мэр Елабуги Рустем Нуриев отрезал: «Для этого есть Елабуга!» и добавил: «В Казани много чего хорошего есть, это столица нашей республики. Но жизнь всей страны состоит не только из столиц, но и таких маленьких, некогда уездных городов. И хорошо, что такой фестиваль проходит здесь, а не в больших мегаполисах. Здесь происходит эта магия нахождения мастера и покупателя, который по достоинству оценил его ремесло, а значит, будет бережно хранить изделие дома с теплыми воспоминаниями о Елабуге».

Для любителей полакомиться всевозможными угощениями и запить все это душистым чаем прилавки с промыслами перемежались с лавками, отданными под «дары» республики. Сыры, колбаса, мед, восточные сладости, орехи – кажется, здесь можно найти буквально все.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В сердце маркета на Шишкинских прудах расположилась сцена, где за три дня планируется выступление более сотни коллективов из 21 муниципалитета республики, а также 12 городов России.

«Визитная карточка» – так называют организаторы ярмарки «Мастеровой двор города Елабуги», который расположился на площади Ленина. Он проходит третий год и влюбляет в себя все большее количество посетителей ярмарки. Все потому, что здесь можно не только прикупить что-нибудь в дом, но и попробовать себя в 18-ти видах декоративно-прикладного искусства. Мастера готовы поделиться своим опытом в кожевенном ремесле, художественной лаковой росписи посуды, кубачинском ювелирном деле, лепке и росписи дымковской игрушке и многом другом. В Елабугу мастера стянулись из Петрозаводска, Оренбурга, Ульяновска, Ижевска, Нижнего Тагила, Кирова, села Кубачи (Дагестан), села Алнаши (Удмуртия) других городов России.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продлится Всероссийская Спасская ярмарка до 7 августа.