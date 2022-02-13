Для электричек Казань – Кизнер вводится остановка на 804 километре

На остановочном пункте 804 километр в столице Татарстана вводится остановка для электричек, курсирующих из Казани в Кизнер и обратно, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Остановка вводится пригородным поездам №6926/6923 Казань – Кизнер – Казань с 17 февраля», – отметили в пресс-службе.

Так, поезд №6923 из Кизнера отправится в 9.32 и прибудет на станцию Казань в 11.47. На остановочном пункте 804 километр он будет в 11.07 – 11.08.

Пригородный поезд №6926 сообщением Казань – Кизнер отправится в 16.14 и прибудет в 20.28. На остановочном пункте 804 километр электричка будет в 16.42 – 16.43.

В расписании указано местное время.