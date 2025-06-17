Для экскурсоводов Казани разработана обучающая программа по Голубым озерам

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обучающая программа для гидов и экскурсоводов, работающих на Голубых озерах, разработана в столице Татарстана. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Принято решение по введению программы обучения гидов и экскурсоводов, которые будут осуществлять деятельность на территории Голубых озер. Обучение будет проходить в три этапа», – рассказал он.

В настоящее время сформирована методологическая база, в скором времени начнется прием заявок от желающих.

«Прием заявок начинаем с 23 июня по 7 июля. В дальнейшем все записавшиеся пройдут обучение, получат бейдж о том, что это аккредитованный гид, и смогут работать на территории Голубых озер на правовой основе», – отметил Шарафутдинов.