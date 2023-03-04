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Для движения большегрузов временно закроют дорогу Новошешминск – Шереметьевка – Кармалы
В Татарстане с 6 марта по 10 мая для движения большегрузов закроются участки автодороги Новошешминск – Шереметьевка – Кармалы с 12,5 по 12,9 км и с 15,3 по 18,5 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Ограничение связано с тем, что на участке дороги в Новошешминском районе выполнены ремонтные работы по укладке асфальтобетонного покрытия», – отметили в министерстве.
Водители могут совершить объезд по автодорогам Азеево – Черемшан – Шентала и Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан.
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