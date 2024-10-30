Для дорог Татарстана к зиме заготовлено 90% противогололедных материалов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане к зиме заготовлено 90% противогололедных материалов от их необходимого объема. Для зимнего содержания автомобильных дорог в республике имеется 1109 единиц техники. Об этом сообщил журналистам заведующий сектором охраны труда и экологической безопасности Миндортранса РТ Карим Нурмухаметов.

«Организованы мероприятия по профилированию автодорог, планировке обочин, очистке кюветных канав. Закрыты водопропускные трубы, мостовые сооружения подготовлены к эксплуатации в зимний период», – рассказал он.

По словам Нурмухаметова, противогололедные материалы в республике заготавливают на 55 пескобазах дорожных организаций. Контролировать метеообстановку и состояние автодорог помогают 83 автоматические дорожные метеостанции.

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций подготовлен план взаимодействия между министерствами, ведомствами и организациями. Проведена работа с муниципалитетами в части организации зимнего содержания дорог местного значения, включая улично-дорожные сети населенных пунктов. Заключены контракты на зимнее содержание», – отметил спикер.

Начальник альметьевского управления автомобильных дорог «Татнефтедора» Фидаиль Хаернасов добавил, что в Альметьевском районе к содержанию дорог в зимний период подготовлены 43 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры и др.

«Техника готова почти на 100%. И мы приступаем к содержанию дорог в зимний период. В каждом филиале подготавливается песко-соляная смесь, техническая соль. Готовим холодный асфальт на случай аварийного образования ям и выбоин, чтобы была возможность их быстро устранить. Сегодня работа организована в две смены. В целом мы полностью готовы к содержанию дорог в зимний период», – подчеркнул он.

«Татнефтедор» обслуживает дороги регионального и федерального значения в девяти районах юго-востока Татарстана. Автопарк компании включает 560 единиц специализированной дорожной техники, из них 263 машины зимой будут задействованы в содержании дорог. Все транспортные средства подключены к системе ГЛОНАСС.

Для противогололедных материалов используются речной песок, добываемый в Татарстане, а также техническая соль, поставляемая с карьеров Пермского края. Всего компанией заготовлено более 58,9 тыс. тонн песчано-соляной смеси и 2,9 тыс. тонн технической соли. Функционируют 19 теплых стоянок для техники и 11 помещений для дежурства и отдыха рабочих и водителей.

У «Алексеевскдорстроя» дорожная техника полностью подготовлена для работы в зимних условиях на всех шести участках: Алексеевском, Билярском, Алькеевском, Спасском, Новошешминском и Елабужском. Здесь будут работать 133 машины, заявил замначальника производственно-технического отдела по содержанию Ильдар Муратов.

«Полностью заготовлено более 49,7 тыс. тонн песчано-соляной смеси. Организовано круглосуточное дежурство диспетчеров и механизаторов», – заметил он.