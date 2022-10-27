Для дополнительного поезда Нижний Новгород — Казань вводится остановка на станции Вурнары

Дополнительный ускоренный электропоезд Нижний Новгород — Казань, который назначается с 28 октября, будет останавливаться на станции Вурнары в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Предусмотрены остановки на станциях Арзамас-2, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол», — говорится в сообщении.

Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться ежедневно в 5.10 и прибывать в Казань в 11.30. Обратно он будет выезжать в 15.50 с прибытием в 22.10.