Для долговечных дорог и шин: Минниханову представили новую продукцию «Нижнекамскнефтехим»

Дорожное полотно становится эластичным

Рассказывая Президенту Татарстана Рустаму Минниханову о новых проектах «Нижнекамскнефтехима», Айрат Сафин сделал акцент на новых видах продукции.

«Мы получили новый продукт - термоэластопласт. Это новая добавка для дорожных и кровельных материалов. Товары из ТЭП безопасны и долговечны. Основным достоинством этого полимера является то, что он создает в битуме пространственно-эластичную решетку, которая придает ему функции эластомера. Полотно не трескается и выдерживает перепады температур. Себестоимость асфальта с добавлением термоэластопласта увеличивается на 1%, а срок службы асфальта увеличивается в два раза!» - подчеркнул Сафин.

Рустам Минниханов поручил татарстанским дорожникам изучить возможность использования термоэластопласта в качестве добавки при строительстве дорог в Татарстане.

«Следующий продукт, который мы выпустили в этом году, это синтетический каучук СКД-777, на его выпуск должны обратить внимание шинники. В основном этот продукт используется в протекторе шин. Главное качество этого каучука – очень высокая износостойкость», - продолжил доклад Айрат Сафин.

Технология получения литиевого полибутадиена марки СКД-777 была освоена на «Нижнекамскнефтехиме» в 2018 году, промышленное внедрение технологии началось с начала текущего года. Анализ физико-механических испытаний показал, что СКД-777 обладает преимуществами в сравнении с импортными каучуками. Он характеризуется более высокими сцепными характеристиками и низкими потерями на качение.

Во время доклада Айрат Сафин рассказал Президенту РТ и о новом каучуке пятого поколения - ДССК, который начали производить на «Нижнекамскнефтехиме». Производственная мощность составляет 60 тыс. тонн продукции в год. Шины, изготовленные с использованием ДССК, обладают высокой износостойкостью и позволяют экономить топливо, поскольку имеют низкое сопротивление качению. Еще один продукт H-PEG -2400. Его применяют в качестве реагента для синтеза суперпластификаторов бетонных смесей. Новая продукция успешно испытана потребителями в производстве суперпластификаторов бетонных смесей. «Суперпластификатор однородность бетонной смеси и требует меньше воды. Такой бетон можно дольше хранить перед использованием, он повышает прочность конструкций», - рассказал о достоинствах нового вещества Айрат Сафин.

По словам генерального директора, суперпластификатор уже нашел покупателей на европейском рынке, причем спрос на него растет. «Объем производства у нас пока небольшой, но пришла заявка от швейцарской компании с просьбой увеличить производство», - пояснил руководитель «Нижнекамскнефтехима».

«Мы фактически строим второй «Нижнекамскнефтехим»

Айрат Сафин также рассказал об инвестиционных проектах, которые реализуются на предприятии. Крупнейший из них – строительство олефинового комплекса, который будет выпускать более 600 тонн этилена в год – важнейшего сырья для производства пластиков и его производных продуктов.

«Все работы по проекту ЭП-600 идут в соответствии с графиком. Мы фактически строим второй «Нижнекамскнефтехим». Практически весь этилен будет перерабатываться предприятиями группы «ТАИФ». Будет увеличен выпуск полиэтилена, полипропилена, полистирола, бензола», - доложил руководитель предприятия.

Также для энергообеспечения и повышения энергоэффективности действующих и будущих производств в ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжается реализация проекта строительства собственной теплоэлектростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

Она предназначена для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии. В ее состав входят две газотурбинные установки, два барабанных паровых котла-утилизатора горизонтального типа и паротурбинная установка конденсационного типа. Сейчас на ПГУ-ТЭС идут пусконаладочные работы основного и вспомогательного оборудования

и систем управления.

Энергоэффективное производство

«Нижнекамскнефтехиму» удается наращивать объемы производств и при этом сокращать потребление энергии. За период с 2000 по 2020 год в ПАО «Нижнекамскнефтехим» проведено 1 445 энергосберегающих мероприятий. В результате предприятию удалось сэкономить 5 млрд рублей, 400 млн кВт·ч электрической энергии, 6,5 млн Гкал тепловой энергии, 200 тыс. тонн условного топлива.

В этом году в компании стартовала пятая по счету программа энергосбережения, рассчитанная до 2025 года. В ее рамках запланированы 133 мероприятия. Планируется сэкономить: 283,5 млн рублей, 30 млн кВт·ч электрической энергии, 157 тыс. Гкал тепловой энергии.

Технологии сбережения природы

Стоит отметить, что компания «Нижнекамскнефтехим» уделят особое внимание охране окружающей среды. В 2020 году в компании завершилась реализация четвертой экологической программы, рассчитанной на семь лет.

Это позволило существенно снизить нагрузку на окружающую среду и создать комфортные условия для жителей Нижнекамского и Тукаевского районов.

Нефтехимикам удалось достичь сокращения потребления речной воды на 12,7 миллиона кубометров (18,6%), сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух — на 6 089 тонн (26%). Самыми значимыми проектами последних лет стоимостью более 3 млрд рублей стали реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) и строительство нового 15-километрового коллектора промливневых стоков. Пуск нового коллектора в 2020 году исключил угрозу попадания стоков в почву и водоемы, обеспечил надежность транспортировки стоков с промплощадки до очистных сооружений. Проведенная реконструкция обеспечила улучшение качественного состава химзагрязненного стока, поступающего в дальнейшем на биологическую очистку, а также очистку загрязненного воздуха до уровня нормативных требований.

В 2020 году нефтехимиками проведено 61 природоохранное мероприятие, финансирование составило 828 млн рублей. В целом же в рамках IV экологической программы, рассчитанной на 2014-2020 годы, проведены 423 мероприятия, вложено порядка 7,2 млрд рублей. Успехи нефтехимиков были отмечены на выставке «Энергетика. Ресурсосбережение — 2021». В номинации «Энергоэффективные технологии и оборудование» ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало обладателем диплома II степени. Награда была присуждена за замену мазутной котельной на газовую котельную на биологических очистных сооружениях.