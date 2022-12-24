Для детей участников военной спецоперации разработают программу туристического кешбэка

В Минфин России направлен запрос на резерв средств, которые планируется направить на создание туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине, рассказал председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его словам, средства зарезервированы, сейчас совместно с Минэкономразвития ведется работа по разработке проекта.

«Мы преподносили это как детский кешбэк для детей тех военнослужащих, которые находятся в зонах специальной военной операции, для начала хотя бы. Я думаю, что это было услышано», – приводит слова Тарбаева РИА Новости.

Напомним, в России с 2021 года работает программа детского туристического кешбэка, по условиям которой возмещению подлежит половина стоимости оплачентных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Средства на реализацию программы в 2023 году в бюджет пока не заложены.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, за этот период с учетом добровольцев в общей сложности на службу в зону СВО отправились 313 тыс. человек.