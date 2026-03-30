Для детей участников СВО в Казани организовали благотворительный кинопоказ

В преддверии школьных каникул в Казани состоялось благотворительное мероприятие, организованное по инициативе Федерации профсоюзов Республики Татарстан, группы "Батыр, мы с вами" и руководства кинотеатра «Мир».

29 марта в одном из старейших кинотеатров города для детей и родственников участников специальной военной операции прошел показ доброго семейного фильма «Домовёнок Кузя 2».

Особую атмосферу тепла и поддержки создали почётные гости кинопоказа: член Общественной палаты РФ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан Ольга Павлова и сестра Героя России Елена Додосова. Их присутствие стало знаком внимания и символом единства с семьями, которые ежедневно проявляют мужество, терпение и стойкость.

Фото предоставила пресс-служба Федерации Профсоюзов Республики Татарстан

Это мероприятие – не просто совместный просмотр фильма, а настоящий праздник дружбы, поддержки, надежды и веры в победу добра над злом.