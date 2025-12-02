Для детей участников СВО из Бугульмы провели мастер-класс по плаванию в Казани

Дети участников специальной военной операции из Бугульминского района посетили семейный бассейн на территории футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в Казани. Для юных гостей провели физкультурно-спортивный урок по плаванию.

Поездка была организована Управлением образованием Бугульминского района. Для 17 ребят квалифицированный тренер провела мастер-класс: показала, как правильно дышать, лежать на воде и нырять. Все участники выдержали полноценную тренировку. Посещение бассейна стало для детей не только возможностью научиться плавать, но и настоящим праздником, наполненным положительными эмоциями.

После водных занятий детей ждал обзор стадиона «Ак Барс Арена», где они смогли увидеть тренировочные площадки и раздевалки профессиональных спортсменов.

Встреча завершилась в теплой дружеской атмосфере за чаепитием с угощениями.

