Для детей от 5 лет в Татарстане стартовала онлайн-олимпиада на знание ПДД

Фото: предоставлено организаторами Олимпиады

Сегодня, 22 октября, в Татарстане стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для дошкольников от пяти лет, а также учеников 1–9-х классов. Мероприятие проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», его организаторами стали Минтранс России, ГУОБДД МВД России, Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты».

В основе олимпиадных заданий – реальные дорожные ситуации. Выполняя задания, дети вспомнят, как безопасно переходить дорогу, ездить на велосипедах и самокатах без травм, а также как ориентироваться в дорожных знаках. Кроме того, ребята потренируются в умении реагировать на нестандартные дорожные ситуации.

Олимпиада продлится до 25 октября. Зарегистрироваться можно по ссылке.

«Присоединяйтесь и попробуйте свои силы!» – призывают организаторы.