Для детей контрактников СВО устроили показ премьеры в кинотеатре Челнов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах не обделены вниманием не только военнослужащие, но и их семьи. Посещение детских садов и учреждений дополнительного образования остается бесплатным, не надо платить и за школьное питание. На каждые праздники им вручают продуктовые наборы. А еще власти организуют походы в кинотеатр, дельфинарий, театр. Так, близкие и родные бойцов смогли посмотреть премьеру мультфильма.

Эльвира — супруга военнослужащего с позывным Чечен. Сейчас он находится в зоне проведения спецоперации, подписав до этого контракт на военную службу. Такой позывной взял себе неслучайно: он участник боевых действий в Чечне. Не остался в стороне тогда, не смог быть равнодушным и сейчас, сказала его жена. Также она призналась, что хоть и сильно скучает по мужу, но чувствует, насколько сильно ее поддерживает город.

«Поддержка глобальная. В принципе на каждый праздник нас не оставляют без внимания. К первому классу ребенка мне помогли собрать полностью. Ребенок летом в лагерь пошел. Денег с нас не взяли тоже, соответственно. Город оплачивает нам лагерь. В колледже дочь учится. Подарки ей тоже вручили, поздравили. Чувствуется колоссальная поддержка. Спасибо большое!» — сказала Эльвира.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Слова благодарности произнесла и Кристина. Она тоже жена военнослужащего, у ее мужа позывной Батыр. Он также отправился «за ленточку», подписав контракт на военную службу. В спецоперации боец участвует уже второй год. Семья с нетерпением ждет его в отпуск, для них он герой.

«Он хочет поддержать страну. Его дед воевал. Пусть уйдет более старший, а более молодого человека, как говорится, не заберут, как в поддержку нашего народа», — рассказала женщина.

Поддержку получает семья каждого военнослужащего. «Очень приятны такие мероприятия — походы в кино, походы в театр (в кукольный дают). Потом всякие спектакли у нас, также продуктовые наборы. Тоже очень ощутимая помощь. Также в школу ходим, питание бесплатное, те же кружки — очень мы ощущаем», — отметила Альбина, жена военнослужащего с позывным Бурый.

«Хочу большое спасибо сказать за то, что детям такой праздник устраивают, что приглашают постоянно в кинотеатры, в дельфинарий. У меня вот младший никогда не был в дельфинарии. Старший раза два или три ходил в дельфинарий. А младшему очень-очень понравилось», — поделилась Александра, жена военнослужащего с позывным Капитан.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы вообще решаем какие-то насущные бытовые жизненные проблемы, с которыми они сталкиваются. Мы всегда на связи с ними. В приоритете у нас семьи военнослужащих. Сегодня время такое», — подчеркнул глава администрации Центрального района Автограда Эдуард Фаттахов.

Все вопросы и пожелания не остаются без внимания, добавил чиновник. Семьи военнослужащих всегда могут рассчитывать на поддержку, заверил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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