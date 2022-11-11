Татарстанская «Единая Россия» провела праздник для школьников из семей мобилизованных

Фото: Арина Потапова/ «Татар Информ»

В Казани прошла «Усатая вечеринка» для школьников из лицея №116 имени Героя Советского Союза А.С.Умеркина. В мероприятии, организованном татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия» и «Молодой гвардией», участвовали и дети мобилизованных казанцев.

Ученики 4-х классов поделились на команды, где соревновались, чтобы выяснить, кто самый активный, быстрый и сообразительный. Их ожидали задания на логику и мышление, различные викторины, а также расшифровка слов и песен.

«Мы решили провести это мероприятие для того, чтобы дети развеялись, почувствовали себя спокойно, раскрепощенно, в теплоте и дружеской обстановке», – поделилась заместитель руководителя региональной общественной приемной «Единой России» в Татарстане Анастасия Исаева.

Она добавила, что «Единая Россия» уже проводила подобные мероприятия в Казани, однако на этот раз было принято решение провести творческий и образовательный праздник с викторинами на различные темы. «Среди детей — участников нашего прошлого мероприятия — в том числе оказались дети из семей мобилизованных. И в этот раз мы решили провести праздник для ребят вновь», — заметила Исаева.







По ее словам, благодаря празднику дети смогли прокачать свои интеллектуальные навыки, а также работу в командах. При этом организаторы постарались организовать событие так, чтобы оно было интересно участникам столь юного возраста.

Исаева сказала, что «Единая Россия» планирует продолжить цикл подобных мероприятий. Так, в ближайшее время состоятся тренинги для жен мобилизованных. По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо оказать психологическую поддержку семьям призванных по частичной мобилизации.



«Сегодняшнее мероприятие объединяющее. Благодаря этому мы стараемся сделать жизнь детей насыщенней», – заключила она.

