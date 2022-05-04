Для четырех городов РТ разработают проекты новой маршрутной сети общественного транспорта

Для четырех городов Татарстана разработают проекты новой маршрутной сети общественного транспорта. Об этом сообщил на брифинге в Кабинете Министров РТ министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«Были заказаны проекты маршрутов по самым сложным городам. Соответствующие договоры с институтами заключены, работы начаты. Это Зеленодольск, Альметьевск, Бугульма и Лениногорск. По результатам изыскательских решений будут выстроены новые маршрутные сети, определен порядок перевозки, период ожидания, количество подвижного состава», – рассказал глава Миндортранса.

Ханифов отметил, что для Нижнекамска были закуплены 50 новых автобусов, решается вопрос по приобретению автобусов среднего класса и троллейбусов для Альметьевска. «То же самое будет происходить и в других городах. Но мы должны понимать, что в городах, где есть все возможности организовать рынок, лучше поддерживать перевозчиков, чем все время накачивать бюджетными деньгами. Такая работа проводилась всегда и сегодня проводится, делаются расчеты по упущенной выгоде, они компенсируются. Вы помните эпопею с внедрением QR-кодов. Были выделены средства на компенсацию», – подчеркнул он.

По словам министра, «пассажирские перевозки с 2020 года начали испытывать большие сложности». «Во-первых, падение пассажиропотока колебалось от 10% до 30%. Многие перевозчики испытали финансовые сложности, особенно это сказалось на крупных городах – Зеленодольске, Альметьевске, Бугульме, Лениногорске, Нижнекамске, Набережных Челнах», – констатировал он.