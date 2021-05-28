Для четырех электричек в Татарстане вводится остановка на 136 км

Для четырех пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, с 28 мая назначается остановка на платформе 136 км, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Остановка на остановочном пункте 136 км вводится в связи с обустройством временной платформы», — отметили в пресс-службе.

В частности, дополнительная остановка появилась у поезда №6755 Алнаши — Заинск с отправлением в 6.50 и прибытием в 8.16.

На 136 км с 12.22 до 12.23 будет останавливаться электричка №6756 Заинск — Набережные Челны отправлением в 12.14 и прибытием в 13.40.

С 15.33 до 15.34 на остановочном пункте будет находиться поезд №6757 Набережные Челны — Заинск отправлением в 14.32, прибытием в 15.42.

Кроме того, электричка №6758 Заинск — Алнаши отправлением в 16.14 и прибытием в 19.55 будет стоять на 136 км с 16.23 до 16.24.