Для части россиян планируют упростить получение пособий на ребенка

Минтруд России планирует упростить получение выплат на детей для ряда российских семей. Разработан соответствующий проект постановления Правительства, сообщает министерство в своем телеграм-канале.

Так, с 1 января 2025 года единое пособие на новорожденных предлагают назначать без комплексной оценки нуждаемости. Инициатива затронет семьи, которые уже получают такую поддержку на других детей.

При этом заявление можно будет подать через портал «Госуслуги». В таком случае единое пособие на ребенка будет выплачиваться в том же размере до окончания срока предоставления на старших детей в семье.

«Например, вы оформили единое пособие на двоих детей с августа 2024 года по июль 2025-го, — привели пример в пресс-службе ведомства. — В январе 2025 года родился третий малыш — единое пособие на новорожденного назначат до июля 2025-го».

После завершения этого срока родители смогут подать единое заявление на всех детей на следующий год.

Кроме того, с начала следующего года Минтруд предлагает синхронизировать периоды назначения единого пособия на всех детей в семье. То есть родитель подает заявление единожды — после завершения срока выплат на одного из детей. К примеру, если одно из них действует до декабря, а второе заканчивается раньше, в октябре, заявление можно подать после завершения первых выплат. В таком случае сумма после переоформления будет одинаковой для всех детей в течение еще 12 месяцев.